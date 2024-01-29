Активист Виталий Бородин (тот самый, который писал доносы на Пугачеву и Ахеджакову) попросил Генпрокуратуру объявить Бориса Надеждина «иноагентом»

Активист обратился в Генпрокуратуру с просьбой объявить «иностранным агентом» политика Бориса Надеждина, который собирается участвовать в президентских выборах. Копию заявления Бородина опубликовал телеканал RT.

Необходимость проведения проверки в отношении Надеждина активист мотивировал тем, что Надеждин выступает против Владимира Путина и проводимой им политики, а также войны в Украине. «То есть кандидат в президенты РФ намерен навязывать россиянам то, от чего РФ так старательно пытается защитить свой народ, от нацизма, экстремизма, пропаганды ЛГБТ», — заявил активист.

Бородин также отметил, что Надеждина поддерживают оппозиционные политики, активисты, журналисты и сторонники политика Алексея Навального. По его мнению, в лице Надеждина «либералы» продвигают кандидата, готового проталкивать в России повестку «западных кураторов», пишет RT.

Помимо этого, Бородин упомянул «слухи», которые «упорно ходят в СМИ», о том, что основным спонсором Надеждина выступает Михаил Ходорковский. В связи с этим Бородин потребовал признать политика «иноагентом», если у него найдут зарубежное финансирование.

В пресс-службе Надеждина Sotavison заявили, что не считают нужным делать заявления «после каждой инициативы городских сумасшедших». «Оснований для признания Бориса Надеждина „иноагентом“ нет. Наш штаб не получает и никогда не получал финансовую или организационную помощь из-за рубежа или от других иноагентов. Как давление это не рассматриваем», — подчеркнули в пресс-службе.

Борис Надеждин — единственный политик, открыто выступающий против войны, который идет на выборы президента РФ. Его выдвинула партия «Гражданская инициатива».

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле Надеждина «не рассматривают как соперника» Владимиру Путину. Тем не менее, по данным «Медузы», в администрации президента не готовы позволить Центризбиркому зарегистрировать на выборах никаких антивоенных политиков. В политическом блоке Кремля, курирующем выборы, хотят, чтобы Надеждин сам отказался сдавать подписи в ЦИК.

Что в Кремле думают о Надеждине

«Людей потянуло на новое. Это очень неприятный эффект» «Медуза» выяснила, что о неожиданной популярности Бориса Надеждина думают в Кремле (спойлер: все пошло наперекосяк)

Что в Кремле думают о Надеждине

«Людей потянуло на новое. Это очень неприятный эффект» «Медуза» выяснила, что о неожиданной популярности Бориса Надеждина думают в Кремле (спойлер: все пошло наперекосяк)