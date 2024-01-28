В Лувре радикальные экоактивистки облили супом «Мону Лизу»

В Лувре радикальные экоактивистки облили супом картину «Мона Лиза». Об этом пишет Le Parisien.

Две женщины, разлившие суп, потребовали «права на здоровую пищу». «Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна!» — прокричали они.

Картина не пострадала, так как закрыта пуленепробиваемым стеклом. После инцидента сотрудники Лувра огородили пространство перед картиной черными панелями, а сам зал закрыли для уборки.

Le Figaro Actualités

«Мона Лиза» регулярно подвергается актам вандализма. Нынешний случай — уже шестой с 1956 года.

Сейчас во Франции проходят массовые акции протеста фермеров, которые блокируют автомагистрали сельхозтехникой. Протестующие недовольны ростом цен на топливо, ввозом зерна из Украины, а также сложностью бюрократических процедур в сельском хозяйстве.

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