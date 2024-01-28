Ксения Собчак: на участников «почти голой» вечеринки Владимиру Путину донес Никита Михалков

Президенту России Владимиру Путину на участников «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой донес режиссер Никита Михалков. Об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на двух собеседников написала журналистка Ксения Собчак.

По словам Собчак, Михалков не просто рассказал президенту о мероприятии, а еще и «показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку».

«Путин его уважает, любит, и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция», — заявила Собчак.

Журналистка Фарида Рустамова выразила мнение, что это утверждение «похоже на правду». Она отметила, что ставленницы Михалкова — Ольга Любимова и Елена Ямпольская —занимают посты министра культуры и председательницы комитета по культуре в Госдуме соответственно. Ямпольская, добавила журналистка, активно участвует в кампании против неугодных власти артистов.

Путин дважды косвенно комментировал вечеринку, оба раза — в контексте войны в Украине. 16 января он велел региональным властям обращать внимание на ветеранов, потому что они не будут «прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях». 26 января Путин заявил, что элита страны должна формироваться из тех, кто воевал, а «не из тех, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают». «Ну, такие тоже нужны чудики, пускай», — добавил президент России.

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