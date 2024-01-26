В штате Алабама провели первую в истории США казнь путем удушения азотом

В США впервые провели казнь путем удушения азотом. Смертный приговор был приведен в исполнение в штате Алабама в отношении Кеннета Юджина Смита, осужденного по делу о заказном убийстве Элизабет Сеннет в 1988 году.

Элизабет Сеннет была обнаружена мертвой 18 марта 1988 года. В полицию обратился муж погибшей Чарлз Сеннет. Женщина была забита до смерти, а из дома пропали некоторые ценные вещи, что выглядело как убийство в ходе ограбления. В ходе расследования выяснилось, что убийство Элизабет Сеннет заказал ее муж. У Чарлза Сеннета были крупные долги, разобраться с которыми он рассчитывал, получив выплаты по страховке жены. Непосредственными исполнителями убийства были Кенннет Смит и Джон Паркер, которым заплатили по 1000 долларов каждому. Чарлз Сеннет покончил с собой через неделю после убийства, когда стало понятно, что он — главный подозреваемый. Джон Паркер был казнен в 2010 году.

На Смита надели специальную маску, в которую 15 минут подавался азот. Первые две минуты, сообщает CNN со ссылкой на свидетеля казни, Смит был в сознании.

Перед тем, как приговор был приведен в исполнение, Смит, обращаясь к наблюдавшим за казнью, сказал: «Сегодня Алабама заставила человечество сделать шаг назад». «Я ухожу в любви, мире и свете», — добавил он.

Один из сыновей убитой женщины, комментируя исполнение приговора, в частности, сказал: «Кеннет Смит 35 лет назад принял плохое решение, сегодня его долг уплачен».

Смертный приговор Смиту был приведен в исполнение лишь со второго раза. В 2022 году его пытались казнить путем смертельной инъекции, однако исполнители приговора не смогли попасть иглой шприца в вену. Защита Смита пыталась доказать, что после произошедшего было бы неоправданной жестокостью еще раз пытаться его казнить. Суд отменять казнь отказался.

Новый способ казни, примененный в Алабаме, ранее публично осудили правозащитники, а также врачи. Так, Верховный комиссар ООН по правам человека заявлял, что казнь путем удушения азотом может быть приравнена к пыткам и жестокому обращению в соответствии с международным правом пишет «Русская служба Би-би-си». При этом власти штата Алабама называли удушение азотом «возможно, самым гуманным способом казни, который когда-либо был изобретен».

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