Тюрьма Холмана в городе Атморе, штат Алабама AP Photo/Jay Reeves

В Алабаме суд впервые в истории США назначил осужденному на смерть заключенному казнь путем вдыхания азота — при этом методе у человека наступает удушье. К такому наказанию приговорили 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за убийство, которое он совершил в 1988 году. Адвокаты заключенного протестуют против этого, настаивая на том, что их подзащитный станет «испытуемым», поскольку неизвестно, что чувствует человек при такой смерти — и называют решение суда экспериментом на людях.

Кеннета Смита приговорили к казни по обвинению в наемном убийстве жены пастора Вестсайдской церкви Христа Элизабет Сеннетт, которое он совершил в 1988 году. Смит нанес женщине восемь ударов ножом в грудь и по одному с каждой стороны шеи. По версии обвинения, Смит получил тысячу долларов от ее мужа, который рассчитывал таким образом получить деньги по страховке, поскольку был в долгах. Сам пастор покончил с собой после начала расследования.

В 1989 году присяжные приговорили Смита к смертной казни, однако приговор был отменен в апелляции, и дело отправили на новое рассмотрение. В 1996 году Смита осудили снова — присяжные 11 голосами против одного вынесли вердикт о виновности Смита и рекомендовали приговорить его к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение, однако судья вынес смертный приговор.

Смит просидел в камере смертников более 30 лет, прежде чем его впервые попытались казнить. Это произошло в ноябре 2022 года. Преступнику должны были ввести смертельную инъекцию (это самый способ казни в США), однако исполнителям не удалось найти подходящую вену, и процедура была остановлена, а Смита в камеру.

Архивное фото Кеннета Смита из профиля на сайте Департамента исполнения наказаний Алабамы Alabama Department of Corrections / AP / Scanpix / LETA

В жалобе, которую защитники Смита подали после неудачной попытки казни, говорилось, что заключенный оставался привязанным к каталке в течение четырех часов, испытывал боль (в том числе от попыток введения иглы) и подвергался пыткам, не зная, что с ним происходит, а на его просьбы и вопросы никто не реагировал. Сам Смит в начале января 2023 года рассказывал, что до сих пор испытывает тревожность и проходит лечение от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

После этого губернатор Алабамы Кей Айви запросил для Смита в качестве альтернативы казнь с помощью азота. При такой казни заключенному надевают на лицо респиратор, и вместо воздуха он вдыхает азот, в результате чего наступает смерть от удушья. Процедуру Департамент исполнения наказаний Алабамы описывал так: азот будут вводить в течение 15 минут или в течение пяти минут после появления линии на ЭКГ — в зависимости от того, что наступит раньше. Помимо Алабамы, такой метод казни разрешен только в двух штатах США — Оклахоме и Миссисипи, однако никогда ранее там тоже не применялся.

Защитники Смита, протестуя против казни азотом, подали иск, в котором заявили, что использование нового метода сделает Смита «испытуемым» и сравнили казнь с экспериментами на людях.

Генеральная прокуратура штата уверяла, что лишение кислорода вызовет потерю сознания в течение нескольких секунд и сравнивала смерть от азота с авариями, в которых люди быстро теряли сознание и умирали.

Адвокаты отмечали, что респиратор, надеваемый при казни азотом, закрывает нос и рот, что помешает заключенному помолиться вслух или сделать последнее заявление перед смертью.

10 января окружной судья Остин Хаффакер отклонил просьбу Смита о судебном запрете на исполнение казни. В своем решении он признал, что казнь посредством азота — новый метод, но отметил, что распространенная сейчас в стране смертельная инъекция также когда-то была новинкой. «Смиту не гарантирована безболезненная смерть», — говорится в решении судьи. Кроме того, отметил судья, нет доказательств того, что казнь с помощью азота «с большой вероятностью вызовет у Смита сильную боль». Адвокат Смита Роберт Грасс заявил, что подаст апелляцию на это решение.

Обвинение приветствовало решение суда. «Смит избегал своего законного смертного приговора более 35 лет. Но сегодняшний отказ суда прислушаться к его спекулятивным утверждениям устраняет препятствие на пути к тому, чтобы справедливость наконец восторжествовала», — заявил генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл.

Казнь Смита назначена на 25 января. Исполнение приговора все еще может быть отложено, если апелляция адвокатов в вышестоящих инстанциях будет удовлетворена.

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