Шарль Мишель передумал уходить с поста председателя Европейского совета. Его место мог занять Виктор Орбан

Председатель Европейского совета Шарль Мишель принял решение не участвовать в выборах в Европейский парламент в июле 2024 года, которые могли привести к его досрочной отставке. О своем решении Мишель сообщил на своей странице в фейсбуке.

По его словам, решение остаться на посту председателя Европейского совета было обусловлено «резкой реакцией», которую вызвала перспектива его досрочной отставки.

«Мой выбор вызвал пристальное внимание средств массовой информации и спекуляции. Кое-что я предвидел, учитывая беспрецедентный характер моего подхода. Но это также привело к резкой реакции — не внутри Европейского совета, а за его пределами», — написал Мишель.

Он также добавил, что не хочет, чтобы его решение как-либо навредило единству в Евросоюзе, в связи с чем он решил отказаться от участия в выборах. «Я буду прилагать все усилия выполнению текущих обязанностей с непоколебимой решимостью, пока они не закончатся», — заключил Мишель.

Срок его полномочий в качестве председателя Европейского совета заканчивается в ноябре 2024 года.

Шарль Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент в начале января 2024 года. В случае избрания Мишеля странам Евросоюза пришлось бы в сжатые сроки подобрать ему преемника. Если бы им не удалось это сделать, то председательство в Европейском совете должно было перейти к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, поскольку Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.