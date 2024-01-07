Шарль Мишель решил досрочно покинуть пост председателя Европейского совета. Если лидеры ЕС не выберут преемника, то временным главой Евросовета станет Виктор Орбан

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент. О своем решении Мишель сообщил бельгийским газетам De Standaard, Le Soir и La Libre.

«Я решил баллотироваться в качестве кандидата на европейских выборах 2024 года. Если меня изберут, я буду исполнять свои обязанности председателя Европейского совета до тех пор, пока не приму присягу в качестве члена Европейского парламента в середине июля», — цитирует De Standaard слова Мишеля.

Срок полномочий Мишеля в качестве председателя Европейского совета заканчивается в ноябре 2024 года, а выборы в Европарламент пройдут в июле. В связи с тем, что должности главы Евросовета и члена Европарламента нельзя совмещать, Мишель, в случае избрания, покинет свой пост досрочно.

В свою очередь Politico отмечает, что решение Мишеля создает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку им придется согласовать его преемника в более сжатые сроки, чем обычно. Если этого не удастся сделать, то председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, поскольку Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

Виктор Орбан последовательно выступает против оказания военной помощи Украине. В частности, в декабре премьер-министр Венгрии наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Также он выступал против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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