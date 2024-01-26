Департамент здравоохранения Москвы изменил приказ об аудиозаписи приемов в поликлиниках. Аудио будут хранить отдельно от медкарт и личных данных пациентов

Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в приказ № 1241, обязавший все городские поликлиники вести аудиозаписи во время приема пациентов, сообщается на сайте ведомства.

В приказ добавлен пункт о том, что аудиозаписи должны храниться обособлено от электронной медицинской карты пациента, в разных хранилищах и без привязки к данным приема, данным пациента и данным врача. Также обозначен максимальный срок хранения аудиозаписей — не более одного месяца.

За нарушение правил хранения будет наступать ответственность, «предусмотренная законодательством», уточняется в приказе.

О том, что аудиозаписи будут храниться обезличенно и в течение месяца, депздрав писал в середине января, когда стало известно о приказе, однако в самом тексте документа это зафиксировано не было.

«Подчеркнем, выборочный обезличенный аудиомониторинг в поликлиниках проводится для улучшения коммуникаций между врачом и пациентом во время амбулаторного приема», — прокомментировал изменения депздрав.

По данным «Коммерсанта», в ходе пилотного проекта по внедрению аудиозаписей в поликлиниках, который прошел с 23 октября по 29 ноября 2023 года, аудиторы выявили ряд ошибок, самой частой из которых было несоблюдение этики общения (65,2%). На втором месте был отказ от помощи (24,2%), на третьем — предложение платных услуг (5,8%). При этом сравнение результатов в начале и в конце периода пилотного проекта показало, что «соблюдение структуры приема» значительно улучшилось, пишет «Коммерсант».

12 января департамент здравоохранения сообщил об утверждении приказа, который обязал все поликлиники Москвы с 28 декабря внедрить «проведение аудиоконтроля» во время приема пациентов у врачей.

Кроме этого, в приказе были рекомендации по общению с пациентами, в которых среди прочего врачам советовали не демонстрировать превосходство, не критиковать пациента, коллег и руководство и не использовать ряд выражений: «Невозможно», «Встаньте», «Хватит!», «Что у вас», «Здрасьте» и прочих.

Телеграм-канал Baza, опубликовавший приказ за день до этого, писал, что аудиоконтроль установят во всех кабинетах, кроме стоматологических. Некоторые врачи рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что их никто не предупреждал о внедрении аудиозаписей, и после этого в рабочих чатах начались «активные протесты», а несколько медиков уволились.

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