Борис Надеждин не будет сдавать в ЦИК подписи, собранные за границей

Политик Борис Надеждин, который собирается участвовать в президентских выборах, заявил, что не будет сдавать подписи в поддержку своего выдвижения, собранные за границей. Об этом он сообщил «Независимой газете».

«Подписи из-за границы мы приветствуем, но в ЦИК не понесем, поскольку у нас подписей, собранных внутри страны. Однако, поскольку заграничные подписи нам ничего не стоят, не надо платить сборщикам, то можно устроить акцию и собрать вообще миллионы, чтобы посчитать, сколько там россиян», — заявил Надеждин.

Пресс-секретарь штаба политика Иван Петров заявил «Агентству», что «заграничный сбор изначально рассматривался как резервный». Он поблагодарил россиян по всему миру за поддержку Надеждина. «Она дала нам уверенность, что у нас при любом раскладе все получится», — сказал Петров.

Ранее наблюдатели отмечали, что закон об основных гарантиях избирательных прав запрещает собирать за рубежом подписи у граждан РФ, которые прописаны в России, и на этом основании ЦИК может не принять часть подписей Надеждина. Представитель штаба политика заявил «Агентству», что их решение не сдавать подписи, собранные за границей, не связано с этими рисками.

По словам Надеждина, его штабы уже собрали не менее 200 тысяч подписей. На момент публикации этой заметки на сайте политика сообщалось, что в России собрано более 180 тысяч подписей. «Независимая газета» подсчитала, что за границей подписи за выдвижения Надеждина собирали в 96 точках в том числе в Турции, Казахстане, ОАЭ, Таиланде, Израиле, Индии, странах Евросоюза и США.

Борис Надеждин — единственный политик, открыто выступающий против войны, который идет на выборы президента РФ. Его выдвинула партия «Гражданская инициатива». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявил, что в Кремле Надеждина «не рассматривают как соперника» для Владимира Путина.

По информации «Медузы», в администрации президента РФ не готовы позволить Центризбиркому зарегистрировать на выборах никаких антивоенных политиков. В политическом блоке Кремля, курирующем выборы, хотят, чтобы Надеждин сам отказался сдавать подписи в ЦИК.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта.

Что думают в Кремле о популярности Надеждина

«Людей потянуло на новое. Это очень неприятный эффект» «Медуза» выяснила, что о неожиданной популярности Бориса Надеждина думают в Кремле (спойлер: все пошло наперекосяк)

Что думают в Кремле о популярности Надеждина

«Людей потянуло на новое. Это очень неприятный эффект» «Медуза» выяснила, что о неожиданной популярности Бориса Надеждина думают в Кремле (спойлер: все пошло наперекосяк)