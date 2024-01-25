Войска РФ атаковали Украину ударными дронами. 11 из 14 беспилотников, заявили в ВСУ, удалось сбить

Российские войска в ночь на 25 января вновь атаковали Украину ударными дронами типа «Шахед-136/131», сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, дроны были запущены из Краснодарского края и с территории аннексированного Крыма. 11 из 14 беспилотников удалось сбить над Одесской и Николаевской областями, объявили украинские военные, не став уточнять последствия атаки.

Глава Криворожского района Днепропетровской области Евгений Ситниченко, в свою очередь, сообщил, что два дрона упали на территории одного из местных предприятий. Возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать, написал Ситниченко в телеграм-канале, добавив, что люди не пострадали.

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