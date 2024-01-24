YouTube восстановил канал издания The Insider спустя сутки после удаления

Видеохостинг YouTube восстановил доступ к каналу The Insider Live, удаленному вместе со всем содержимым 23 января.

Накануне редакция The Insider сообщила, что компания Google блокировала канал, ссылаясь на «нарушение политики о спаме, скаме и мошенничестве». По словам журналистов, The Insider Live несколько месяцев подряд атаковали тролли, жаловавшиеся на канал и «оставлявшие комментарии в поддержку ХАМАС, Азербайджана и внешней политики Кремля». Также канал получал несколько необоснованных предупреждений о нарушении авторских прав, к некоторым видео был ограничен доступ, рассказали в издании.

«Пока „страйки“ и предупреждения от YouTube за видео, которые носят лишь информационный характер и не нарушают политику стриминга, остаются. Поэтому мы продолжаем борьбу!» — сообщает The Insider.

На канал The Insider Live подписаны более 52 тысяч человек. На нем регулярно выходят программы «Прослушка» журналиста Андрея Захарова, проекты «Честно говоря» Ксении Лариной и «Не только о книгах» Николая Александрова, а также ежедневный новостной видео-подкаст Inside 5. После блокировки 23 января редакция The Insider завела новый ютьюб-канал «Инсайдер. Лайв».