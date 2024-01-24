Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и парламенту Германии в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает РИА Новости.

«Давайте подготовим обращение к конгрессу США и бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

Кроме того, Володин заявил, что нужно «разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы» в момент падения самолета.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области утром 24 января.

Минобороны России утверждает, что на борту самолета были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Телеграм-каналы Shot и Mash утверждают, что обмен по формуле 192 на 192 должен был состояться 24 января.

«Украинская правда» после крушения самолета назвала это «работой ВСУ», ссылаясь на источник. Однако затем сообщение было отредактировано, теперь в нем говорится, что в ВСУ подтвердили факт падения самолета.

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В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76 Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Текст обновляется

Главное о крушении Ил-76

В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76 Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Текст обновляется