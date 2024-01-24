Власти России в 2023 году сократили расходы на закупку лекарств. По мнению аналитиков, деньги потратили на войну

Власти России в 2023 году закупили лекарств на 864,3 миллиарда рублей, подсчитала аналитическая компания Headway Company, сообщает РБК. Согласно этим данным, государство закупило лекарств на 7% ниже показателя 2022 года, когда общий объем закупок составил 929,4 миллиарда руб.

Аналитики компании DSM Group также заметили сокращение закупок. По их подсчетам, за 11 месяцев 2023 года государственные заказчики приобрели лекарств на 649,8 миллиарда рублей, что почти на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 797,8 миллиарда рублей.

В министерстве здравоохранения РФ при этом утверждают, что в 2023 году объем государственных контрактов на закупку лекарств «не только не уменьшился в сравнении с 2022 годом, но и, напротив, увеличился более чем на 36 миллиардов рублей». В министерстве отметили, что при оценке исходили из объемов лимитов бюджетных обязательств (то есть доведенных бюджетом средств), а в указанные 36 миллиардов рублей могут входить контракты, заключенные в 2022 году, поставки по которым продолжались в 2023 году.

В Headway Company отметили, что в 2023 году сильнее всего сократились объемы федеральных закупок, обеспечивающих лекарствами пациентов с тяжелыми заболеваниями. В DSM Group добавили, что региональные закупки сократились почти на 20%.

Глава отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина считает, что в прошлом году финансирование федеральных закупок могло сократиться, потому что власти в предыдущие годы закупали необходимые препараты впрок. Другой причиной, по мнению эксперта, стало то, что с российского рынка ушел ряд оригинальных иностранных препаратов.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что закупки сократились из-за того, что средства бюджета, выделенные на лекарства, направили на нужды российской армии.

По оценке Headway Company, с 2018 по 2022 год денежный объем государственных закупок лекарств непрерывно увеличивался.

За первые семь месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — с 7,7 тысячи позиций до 6,4 тысячи позиций, сообщила аналитическая компания DSM Group в сентябре (данные за весь год не публиковались).

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