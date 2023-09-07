РБК: ассортимент импортных лекарств в российских аптеках за год сократился на 20%

По итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — с 7,7 тысячи позиций до 6,4 тысячи позиций, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Тенденцию сокращения ассортимента лекарств иностранного производств подтвердили изданию и участники рынка.

В числе категорий, где наблюдается наибольшее сокращение, по данным аналитиков RNC Pharma, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (одни из самых продаваемых в России) и антидепрессанты.

Аналитики отмечают, что тенденция сокращения ассортимента импортных лекарств прослеживается как минимум с 2020 года, и связывают ее с тем, что на российском рынке появляется все больше аналогов иностранных препаратов, цена которых ниже.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие международные фармацевтические компании заявили о приостановке клинических исследований в России, но, как отмечает РБК, практически никто из них по этой причине не стал полностью выводить свои лекарства с российского рынка.

Тем не менее из-за войны и санкций стоимость ведения бизнеса в России для иностранных компаний значительно возросла в первую очередь из-за удорожания логистики, что, в свою очередь, сказалось на стоимости их продукции. В условиях роста стоимости импортных лекарств потребители отдают предпочтение более дешевым аналогам, указывают аналитики.

С российского рынка, отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, уходят, как правило, дорогостоящие оригинальные лекарства, основная доля продаж которых приходилась на госзакупки. В России при госзакупках лекарств действует правило «третий лишний», напомнил он, подразумевающее, что при наличии заявок от двух поставщиков продукции стран-членов заявка на поставки импортной автоматически отклоняется. Возить препараты в Россию только для того, чтобы продавать их в аптеках, иностранным производителям, как правило, невыгодно, так как объем продаж в рознице очень мал, сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что за счет развития отечественного производства уже 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производится на российской территории, а к 2030 году этот показатель планируют довести до 70%. Идет ли речь о полном цикле производства или также о финальных этапах, например, упаковке готового препарата, не уточнялось.

В российских аптеках сокращается ассортимент не только импортных, но и российских лекарств, в том числе включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Для лекарств из этого перечня государство контролирует предельную цену, а в условиях роста издержек производителям становится невыгодно выпускать такие препараты.

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Подводим итоги первого года санкций для российского рынка лекарств. Понятное дело, что печальные — но не катастрофические Старые препараты в основном остались. А вот с новыми будут проблемы

Что еще происходит с лекарствами в России

Подводим итоги первого года санкций для российского рынка лекарств. Понятное дело, что печальные — но не катастрофические Старые препараты в основном остались. А вот с новыми будут проблемы