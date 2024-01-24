На территории Большого порта Санкт-Петербурга сотрудники Федеральной таможенной службы и ФСБ нашли более 1200 килограммов кокаина. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

По данным службы, стоимость такой партии кокаина на черном рынке превышает 13 миллиардов рублей.

Кокаин, как утверждает ФТС, нашли среди мешков с кофе в контейнере, который прибыл из бельгийского города Антверпена. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (пункт «б» часть 4 статьи 229.1 УК РФ).

10 января ФТС сообщала, что в Большом порту Санкт-Петербурга нашли тысячу брикетов с кокаином общим весом более тонны. Их обнаружили в контейнере, который прибыл из Никарагуа. Часть партии была помечена как «BBB», а на другой имелась надпись «Dior». В ФТС заявили, что стоимость изъятой партии кокаина на черном рынке оценивается в 11 миллиардов рублей.