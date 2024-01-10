В порту Санкт-Петербурга нашли тонну кокаина из Никарагуа

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Федеральной таможенной службы и ФСБ нашли крупную партию кокаина. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Кокаин — тысяча брикетов общим весом более тонны — был найден в контейнере, который прибыл из Никарагуа. Часть партии была помечена как «BBB», а на другой имелась надпись «Dior» (что это может значить, в ФТС не пояснили).

Стоимость изъятой партии на черном рынке оценивается в 11 миллиардов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ).

За 2023 год, по данным ФТС, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изъяли четыре тонны наркотиков.