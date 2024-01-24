Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за крушения Ил-76

Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом, пишет «Интерфакс», сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Российская сторона «очень рассчитывает, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее». По словам Лаврова, если заседание назначат, оно пройдет в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск).

Глава МИД РФ повторил версию российского военного ведомства о том, что упавший Ил-76 перевозил 65 украинских военнопленных для согласованного сторонами обмена.

«Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района в Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным», — заявил Лавров, обвинив Киев в теракте.

Утром 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение возле села Яблоново в Белгородской области. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 74 человека: 65 украинских военнопленных, трое российских военных и шесть членов экипажа. Все они, заявили российские власти, погибли. Ведомство обвинило украинских военных в том, что это они сбили самолет.

Военная разведка Украины подтвердила, что Москва и Киев готовились к обмену пленными. Ведомство утверждает, что у него нет «достоверной и исчерпывающей информации» о том, кто находился на борту Ил-76, а Россия не сообщила Украине, как пленных доставят к месту обмена.

Главное о крушение Ил-76

Под Белгородом разбился Ил-76. Минобороны РФ заявило, что на борту находились 65 украинских пленных Комментарии Генштаба ВСУ и разведки звучат так, как будто самолет могли сбить украинцы

Главное о крушение Ил-76

Под Белгородом разбился Ил-76. Минобороны РФ заявило, что на борту находились 65 украинских пленных Комментарии Генштаба ВСУ и разведки звучат так, как будто самолет могли сбить украинцы