Опубликованы фото с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Телеграм-канал «112» (принадлежит РЕН и сотрудничает с силовиками) опубликовал первые фотографии с места крушения военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося 24 января в Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Российские прокремлевские СМИ пишут, что следом за упавшим самолетом в Белгородскую область летел еще один Ил-76, на борту которого находились 80 пленных украинцев. Борт пришлось экстренно разворачивать.

Источники «Украинской правды» в Генштабе ВСУ заявили, что самолет, потерпевший крушение перевозил ракеты С-300.

Что известно о крушении

В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76 Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Текст обновляется

Что известно о крушении

В Белгородской области разбился военный самолет Ил-76 Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Текст обновляется