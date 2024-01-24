Из Института генетики РАН уволили директора, который называл грехи причиной генетических болезней

Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Александром Кудрявцевым, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

Исполняющим обязанности директора назначили доктора биологических наук Андрея Мисюрина. Причины увольнения Кудрявцева министерство не назвало.

В марте 2023 года Кудрявцев выступил на заседании III международной научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир». В ходе доклада ученый заявил, что раньше люди жили 900 лет, а продолжительность жизни начала падать после Всемирного потопа. Причиной сокращения продолжительности жизни Кудрявцев назвал «первородный грех». Также он объяснил грехами генетические болезни.

Александр Кудрявцев — доктор биологических наук и главный редактор журнала «Успехи современной биологии». Согласно профилю ученого на сайте РАН, среди его научных интересов — общая генетика и генетическое разнообразие растений, а также применение современных генетических технологий в селекции.