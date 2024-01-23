Житель Приморья, приговоренный к 24 годам за убийство и изнасилование, вернулся домой после трех месяцев на фронте. В колонии он провел около года

Житель Владивостока Георгий Повилайко, приговоренный к 24 годам лишения свободы за убийство и изнасилование, вернулся домой после трех месяцев участия в войне, сообщает приморское издание VL.ru.

О возвращении бывшего заключенного VL.ru рассказал подписчик, издание также опубликовало фотографию вернувшегося с войны Повилайко. Информацию о его освобождении журналистам «Сибирь. Реалии» также подтвердил бывший сосед Повилайко.

«Он на Часовитина живет. Гостинка. Соседи звонят мне и говорят, как??? Он ходит пальцы гнет! Он заключил контракт в конце октября 2023 и уже дома, менее трех месяцев прошло! Они же на 6 месяцев контракт заключают. Как он через три приехал хз. Но по телефону с командиром части говорит какой-то. Может ранение конечно», — заявил собеседник VL.ru.

Георгий Повилайко в августе 2021 года убил мать двоих детей 37-летнюю Анну Кошулько. Как рассказывал «Новой газете» муж убитой Александр, Повилайко убил женщину в гараже, когда та собиралась ехать на работу.

«Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, она вся избита, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так вот… И она кричала — никто не вышел помочь», — рассказал газете Александр.

По его словам, после убийства Повилайко угнал автомобиль убитой, заехал домой, чтобы переодеться, после чего поехал на море с друзьями. Повилайко задержали в тот же день.

В апреле 2022 года суд приговорил Повилайко к 24 годам колонии, признав виновным по пяти статьям — убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угон и применение насилия в отношении представителя власти. Как уточняет «Новая газета Европа», апелляцию рассмотрели 23 июня 2022 года, а уже в октябре 2023-го Повилайко был освобожден в связи с заключением контракта с Минобороны.

Муж Анны Кошулько в разговоре с «Новой газетой» рассказывал, что обращался к властям с требованием вернуть Повилайко в колонию. В частности, он писал в Генпрокуратуру, Минобороны и депутатам. «Он отсидел всего лишь год из 24 лет! Я стал бить тревогу уже по всем каналам. Ладно, если он как собака сдохнет. Хрен с ним, не жалко. А если сейчас вернется? Не дай бог, у этого Повилайко будет какое-нибудь ранение. Через два месяца его комиссуют», — говорил Александр.

С лета 2022 года российских заключенных активно вербуют для участия в войне. Сперва этим занималась ЧВК Вагнера, а затем — Минобороны РФ. Согласившимся обещают помилование. Их освобождают от наказания указом президента России.

В ноябре стало известно, что Владимир Путин помиловал Владислава Канюса, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за убийство студентки Веры Пехтелевой. В том же месяце «Агентство» писало, что с начала войны Путин помиловал как минимум 17 человек, совершивших «громкие убийства».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя помилования бывших заключенных, в том числе фигурантов резонансных уголовных дел, заявил, что они «искупают кровью» свои преступления. При этом некоторые из бывших заключенных, вернувшись с войны, совершают новые преступления. Например, в конце сентября 2023 года в Нижегородской области был задержан Олег Гречко, приговоренный в 2022 году к 11 годам колонии особого режима за убийство. Вернувшись с войны, он совершил новое убийство. По версии СК, в ходе ссоры «из-за малозначительного повода» Гречко облил свою сестру бензином, после чего поджег ее.

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