В секторе Газа убит 21 израильский солдат. Это крупнейшие единовременные потери ЦАХАЛ с начала операции

В секторе Газа 21 военнослужащий Армии обороны Израиля погиб в результате атаки боевиков 22 января, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

По данным ЦАХАЛ, нападение произошло в центральной части сектора Газа примерно в 600 метрах от границы Израиля, где израильские военные заминировали два двухэтажных здания, чтобы взорвать их для создания буферной зоны.

Около 16:00 (17:00 мск) боевики нанесли удар из гранатомета по танку, находившемуся рядом со зданиями, тем самым, предположительно, вызвав детонацию зарядов, заложенных внутри. Это привело к обрушению зданий, в которых находились солдаты. При этом военные не исключают, что боевики могли нанести отдельные удары по домам. Причины произошедшего все еще расследуются.

По словам Хагари, в результате атаки погиб 21 военнослужащий, все они были резервистами. The Times of Israel отмечает, что это крупнейшие единовременные потери Армии обороны Израиля с начала наземной операции в секторе Газа. Источники издания уточнили, что в результате атаки несколько солдат получили ранения, как минимум один из них находится в тяжелом состоянии.

The Times of Israel также сообщает, что 22 января еще трое военных ЦАХАЛ погибли во время боев на юге сектора. Таким образом, потери Израиля за один день составили 24 человека. Всего с начала операции Армия обороны Израиля потеряла 219 военнослужащих.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя произошедшее, назвал 22 января «одним из самых трудных дней с начала войны». Он выразил соболезнования семьям погибших, а также сообщил, что ЦАХАЛ проводит расследование случившегося. «Мы должны извлечь необходимые уроки и сделать все, чтобы защитить жизни наших бойцов», — заявил Нетаниягу, добавив, что Израиль продолжит сражаться «до полной победы».

Боевики движения ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и взяв в заложники еще 240 человек. Армия Израиля в ответ на действия ХАМАС нанесла удары по сектору Газа, а затем начала наземную операцию. По данным министерства здравоохранения в секторе Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала войны в секторе погибли больше 25 тысяч человек.

22 января издание Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников сообщило, что Израиль предложил ХАМАС остановить боевые действия на два месяца. Новое предложение Израиля включает поэтапное освобождение всех удерживаемых боевиками заложников и возвращение тел погибших в обмен на палестинских заключенных, а также вывод израильских войск из основных населенных пунктов анклава.

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Два месяца войны на Ближнем Востоке — самой ожесточенной за десятилетия. Максимально кратко рассказываем, как она началась и как продолжается Террористы ХАМАС напали на Израиль. ЦАХАЛ вторгся в сектор Газа — чтобы навсегда уничтожить группировку

Что происходило в первые месяцы войны

Два месяца войны на Ближнем Востоке — самой ожесточенной за десятилетия. Максимально кратко рассказываем, как она началась и как продолжается Террористы ХАМАС напали на Израиль. ЦАХАЛ вторгся в сектор Газа — чтобы навсегда уничтожить группировку