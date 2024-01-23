В Беларуси прошли массовые задержания родственников политзаключенных. Обыски связывают с проектом INeedHelpBY, который помогает продуктами пострадавшим от репрессий

Сотрудники КГБ провели 23 января массовые обыски по всей Беларуси у бывших политзаключенных и родственников людей, осужденных по политическим статьям, сообщает правозащитный проект «Вясна».

По утверждению правозащитников, им известны имена как минимум 73 человек, которых сегодня обыскали или задержали. Отмечается, что в некоторых случаях людей задерживали целыми семьями. Как пишет «Медиазона. Беларусь», среди задержанных — жена политзаключенного и бывшего кандидата в президенты страны Николая Статкевича Марина Адамович и 76-летний витебский активист Борис Хамайда.

Источник издания «Зеркало» рассказал, что среди тех, к кому 23 января пришли с обысками, были люди, состоявшие в одном из закрытых чатов, где родные политзаключенных обсуждали бытовые вопросы. По словам собеседника журналистов, особенно интересовались теми, кто в чате писал про помощь .

В постановлениях об обысках фигурировали уголовные статьи о «финансировании экстремистской деятельности» и «участии в экстремистских формированиях». По данным «Вясны» и «Зеркала», некоторым из задержанных сотрудники КГБ прямо заявили, что обыски связаны с инициативой INeedHelpBY. Этот проект помогает с продуктами питания белорусам, пострадавшим от политических репрессий и оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации. 16 января КГБ объявило эту инициативу «экстремистским формированием».

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