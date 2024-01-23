Объявлены претенденты на «Оскар». Лидируют «Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные». Марго Робби и Грета Гервиг («Барби») — без номинаций
В Лос-Анджелесе объявили претендентов на награды Американской киноакадемии.
На «Оскар» за лучший фильм номинированы:
- «Американское чтиво»
- «Анатомия падения»
- «Барби»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Прошлые жизни»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов»
За лучшую режиссуру на «Оскар» выдвинуты Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»). Режиссер «Барби» Грета Гервиг не попала в список номинантов.
«Оскар» за лучшую мужскую роль могут вручить Бредли Куперу («Маэстро»), Колману Доминго («Растин»), Полу Джаматти («Оставленные»), Киллиану Мерфи («Оппенгеймер») или Джеффри Райту («Американское чтиво»).
В номинации «Лучшая актриса» представлены: Аннет Беннинг («Дайана Найэд»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэрри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные»). Марго Робби, сыгравшая главную роль в «Барби», в список претенденток на «Оскар» не вошла.
На «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана претендуют Стерлинг Браун («Американское чтиво»), Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»), Райан Гослинг («Барби») и Марк Руффало («Бедные-несчастные»).
На награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» выдвинуты Эмили Блант («Оппенгеймер»), Америка Феррера («Барби»), Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»), Джоди Фостер («Дайана Найэд») и Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).
«Американское чтиво», «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные» номинированы на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, а «Оставленные» — за лучший оригинальный сценарий. Фильм «Убийцы цветочной луны», в числе прочего, выдвинут на премию за лучшую работу оператора и монтаж.
Фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» претендует на премию «Оскар» как лучший документальный фильм.
96-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 10 марта вечером по времени Лос-Анджелеса (в Москве будет раннее утро 11 марта).