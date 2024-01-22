Верховный суд РФ ликвидировал ИА «Хакасия». Роскомнадзор потребовал закрыть агентство после публикации о встрече Путина с «матерями участников СВО»

Верховный суд РФ ликвидировал информационное агентство «Хакасия». Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Иск о прекращении деятельности агентства в конце ноября 2023 года подал Роскомнадзор. Тогда не сообщалось, что стало поводом для иска. Подробности дела в карточке суда также не были указаны.

По данным Sota, поводом для иска стало отсутствие необходимых плашек в материалах «Хакасии». В частности, представитель Роскомнадзора в суде заявила, что редакция не помечала в своих публикациях легион «Свобода России» как террористическую организацию, а также не добавляла плашку «иностранного агента» при упоминании солиста группы «Ногу свело!» Максима Покровского.

В то же время адвокат Владимир Дворяк, представлявший интересы агентства, в суде настаивал, что редакция критиковала деятельность легиона и Покровского. Кроме того, в письменном возражении редакции, адресованном суду, говорилось, что она поддерживает войну в Украине и нынешнюю власть, пишет канал.

Как отмечал «Сибирский экспресс», Роскомнадзор подал иск вскоре после того, как агентство опубликовало материал о главе регионального комитета семей воинов Отечества Надежде Узуновой. Журналисты выяснили, что сыновья Узуновой, присутствовавшей на встрече президента России Владимира Путина с «матерями участников » в ноябре 2022 года, не были на войне в Украине. Вскоре после этого журналистам агентства отказали в аккредитации на сессию Верховного совета Хакасии.

Информагентство «Хакасия» одно из старейших в регионе. Оно работает более 17 лет — лицензию СМИ агентство получила в 2006 году. В 2012 году ИА «Хакасия» было признано лучшим СМИ региона. В 2021 году агентство стало победителем Всероссийского конкурса журналистов в номинации «Лучшее региональное СМИ».