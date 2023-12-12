Роскомнадзор потребовал лишить лицензии старейшее информагентство Хакасии

Роскомназдзор подал иск в Верховный суд о лишении лицензии информагентства «Хакасия», сообщает «Сибирский экспресс». Об этом также свидетельствует карточка дела, поступившего в суд 28 ноября.

О причинах иска неизвестно. Подробности дела в карточке не указаны. Первое заседание по делу назначено на 22 января 2024 года.

Провластный хакасский блогер Михаил Верхотуров заявил со ссылкой на «собственные источники», что причиной иска Роскомнадзора стало неоднократное цитирование материалов «иноагентов», в том числе, «Радио Свобода».

«Сибирский экспресс» также обращает внимание на то, что иск появился вскоре после того, как ИА «Хакасия» опубликовало материал о Надежде Узуновой, возглавляющей региональный комитет семей воинов Отечества. Журналисты выяснили, что сыновья Узуновой, присутствовавшей на встрече Путина с матерями военнослужащих в ноябре 2022 года, не были на войне в Украине.

В самом информагентстве «Хакасия» иск Роскомнадзора пока не комментировали.

Информагентство «Хакасия» одно из старейших в регионе. Оно работает более 17 лет — лицензию СМИ ИА «Хакасия» получило в 2006 году.

В 2012 году ИА «Хакасия» было признано лучшим СМИ региона. В 2021 году информагентство стало победителем Всероссийского конкурса журналистов в номинации «Лучшее региональное СМИ» года.

В ноябре спикер Верховного совета Хакасии Сергей Сокол, баллотировавшийся в губернаторы, отказал журналистам ИА «Хакасия» в аккредитации на сессию законодательного органа республики.

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