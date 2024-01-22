Власти Казахстана намерены запретить въезд в страну генеральному директору телеканала ТНТ Тине Канделаки, сообщает Tengri News со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

«Если кто-то вам не нравится, вы ведь не впустите в свой дом. Так же будем поступать и мы. При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство такого никогда не прощает. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», — заявил Смадияров.

В середине января Канделаки опубликовала в своем телеграм-канале пост о «вытеснении русского языка на государственном уровне» в Казахстане. Поводом стало решение Минтранса страны о переименовании нескольких железнодорожных станций — их названия перевели на казахский язык.

Канделаки, говоря о решении ведомства, назвала переименование станций «очень опасной тенденцией» и привела в пример «опыт Прибалтики»: «Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз».

Пост Канделаки начали критиковать жители Казахстана. В ответ она написала, что «с интересом и грустью» наблюдает за их реакцией. «Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе, в исторических названиях — занятие не просто безграмотное, но и опасное», — добавила она.

На второй пост Канделаки ответил бывший депутат нижней палаты парламента Казахстана Бекболат Тлеухан, назвав его «сознательной провокацией».

«Каждая страна имеет право сама решать, какие названия давать станциям, улицам, городам. В ответ вы зачем-то начали рассказывать про „манкурта“, утратившего память идентичности, а иногда и разум. Меняя названия, по-вашему, мы отбрасываем историю. Это не только безграмотное, но и опасное высказывание. То есть вы всем казахам намекнули, что мы манкурты? Если вы знаете это слово, то вам должно быть известно, насколько тяжелое оскорбление целому народу вы нанесли», — цитирует слова бывшего депутата сайт Orda.

В октябре 2023 года Айбек Смадияров сообщил, что власти республики ведут реестр иностранцев, которые негативно высказываются о стране. «Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем», — заявил представитель МИД. Он также уточнил, что людям, попавшим в список, будет запрещен въезд в страну.