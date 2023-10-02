МИД Казахстана ведет реестр иностранцев, которые негативно высказываются о стране. Им запрещен въезд в республику

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что власти республики ведут реестр иностранцев, которые негативно высказываются о стране, сообщает Tengri News.

«Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать», — заявил Смадияров на брифинге для прессы. Он также добавил, что людям, попавшим в список, будет закрыт въезд в страну.

Как уточняет «Радио Азаттык», Смадияров рассказал о списке, отвечая на вопрос журналистов о высказываниях российского врача-эндокринолога, блогера Ильи Магери, заявившего, что «из-за людей, раскачивающих лодку, мы [Россия] действительно вступим в войну [с Казахстаном]». В ответ на это Смадияров посоветовал врачу «заниматься своей профессией, а не высказывать свое мнение».

В июне 2022 года Казахское телеграфное агентство сообщало, что в список тех, кому запрещен въезд в Казахстан, был включен российский телеведущий Тигран Кеосаян. «На границе сразу выставили по нему „красные флажки“. В этом списке помимо Кеосаяна находятся террористы и прочие нежелательные в Казахстане элементы», — говорил источник агентства. Позже представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров подтвердил, что власти намерены запретить Кеосаяну въезд в страну. При этом Смадияров тогда отметил, что список людей, которым запрещен въезд, появился до случая с телеведущим.