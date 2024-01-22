Правительство Украины предложило запретить на 50 лет воздушное, морское и железнодорожное сообщение с Россией

Кабинет министров Украины предложил запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с Россией, говорится в распоряжении от 19 января, опубликованном на сайте правительства и подписанном премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

В рамках санкций в отношении российского транспортного сектора кабинет министров предложил запретить:

Прямое воздушное сообщение с Украиной, а также использование украинского неба российскими резидентами, включая территорию над морем, которую обслуживают украинские диспетчеры.

Въезд автотранспорта, зарегистрированного в России (автобусы и грузовые автомобили с прицепами).

Ввоз железнодорожных составов, зарегистрированных в России, на таможенную территорию Украины.

Плавание во внутренних водах Украины судов под российским флагом или принадлежащих российскими физическим и юридическим лицам, а также заход их в украинские морские порты. Под запрет также попадают суда, заходившие в порты оккупированных территорий.

Кроме того, кабинет министров предлагает не признавать квалификационные документы моряков, выданные на оккупированных территориях, а гражданам России — запретить служить на судах под флагом Украины.

Предложение кабинета министров должно быть рассмотрено в 10-дневный срок Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

После вступления в силу решения СНБО министерство иностранных дел Украины должно будет проинформировать «компетентные органы» Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Северной Ирландии, а также «поставить перед ними вопрос» о введении аналогичных санкций.

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