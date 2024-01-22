Алексея Навального в 25-й раз отправили в штрафной изолятор

Администрация исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе отправила российского политика Алексея Навального в штрафной изолятора (ШИЗО).

Как сообщили соратники Навального, политику назначили 10 суток в ШИЗО из-за того, что, по мнению администрации колонии, он «неправильно представился».

В команде Навального отметили, что за время своего заключения оппозиционер попал в штрафной изолятор уже в 25-й раз. «Суммарный срок — 283 дня», — пишут соратники Навального в своем телеграм-канале.

Это уже второй раз, когда Навального отправляют в ШИЗО в колонии «Полярный волк», куда его этапировали в середине декабря 2023 года. В первый раз администрация поместила его в изолятор на семь суток в начале января, заявив, что «осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает».

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