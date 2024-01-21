В Донецке в результате обстрела рынка погибли 18 человек

Обновление. По данным мэра аннексированного Донецка Алексея Кулемзина, в результате удара по городу погибли 18 человек, еще 13 получили ранения. «Военкор» ВГТРК Андрей Руденко утверждает, что среди погибших есть дети.

Рынок в Кировском районе Донецка попал под обстрел утром 21 января, сообщил мэр аннексированного города Алексей Кулемзин.

«Вражеские снаряды упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды, магазины. По предварительной информации, есть погибшие и раненые», — написал Кулемзин.

Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин заявил, что, по предварительной информации, в результате удара погибли не менее 13 человек, еще десять получили ранения.

«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения», — добавил Пушилин.

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