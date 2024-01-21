В разных странах мира 21 января прошла акция «Россия без Путина», приуроченная к третьей годовщине возвращения политика Алексея Навального в Россию после отравления.

Как сообщает команда Навального, акции прошли в Австралии, Новой Зеландии, Армении, Литве, Польше, Эстонии, Германии, Ирландии и Грузии. Участники приносили на них плакаты против Владимира Путина и войны в Украине, а также в поддержку Навального и других политзаключенных.

Наиболее многочисленные акции прошли в Германии. Так, русская служба Deutsche Welle пишет, что на акцию в Берлине к Бранденбургским воротам вышло несколько сотен человек, а в Кельне в аналогичном мероприятии приняли участие около двухсот человек.

Согласно сайту «Россия без Путина», акции запланированы в 40 странах.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года после нескольких месяцев в Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления «Новичком». В аэропорту он был задержан, а позднее арестован. В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии «особого режима» по делу об «экстремизме».

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