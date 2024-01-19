В США арестовали бизнесмена с гражданством РФ и Израиля. Его обвинили в незаконном экспорте микросхем в Россию

В США арестовали 66-летнего Илью Кана, обвиняемого в экспорте «чувствительных американских технологий» в Россию. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

В Минюсте сообщили, что Кан — гражданин США, Израиля и России.

Согласно судебным документам, Кан владеет американскими компаниями Senesys Incorporated и Sensor Design Association, которые занимаются разработкой программного обеспечения и тестированием кремниевых пластин, используемых для военной авиации и космических технологий.

По версии американского следствия, через эти компании Кан участвовал в «многолетних схемах» по приобретению и продаже технологий из США для российского Научно-производственного центра «Электронные вычислительные информационные системы» (АО НПЦ «Элвис»). Российское предприятие занимается разработкой микросхем для систем связи и телекоммуникационного оборудования. С сентября 2022 года центр находится под американскими санкциями из-за «критической роли в содействии российским военным во вторжении в Украину».

«Кан незаконно отправлял специализированные технологии из Соединенных Штатов российскому производителю полупроводников, связанному со множеством других российских организаций, попавших под санкции», — говорится в сообщении Минюста США. По данным американского ведомства, экспорт технологий происходил до и после начала полномаштабной войны в Украине.

Минюст уточняет, что, в частности, в 2019 году Кан экспортировал несколько микросхем американского производства в НПЦ «Элвис», а в 2022 году передал предприятию контроллеры и радиопередатчик через транспортную компанию, зарегистрированную в Гонконге.

«Для каждого из этих товаров требовалась экспортная лицензия министерства торговли, которую Кан не получил», — добавили в ведомстве.