В Брянской области после атаки беспилотника загорелась нефтебаза. Площадь пожара — 1000 квадратных метров
В городе Клинцы Брянской области в ночь на 19 января после удара беспилотника начался пожар на нефтебазе, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Дрон самолетного типа, написал губернатор в телеграм-канале, «был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ», но при его падении «произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы».
По предварительной информации, пострадавших нет, добавил он.
В тушении пожара, помимо прочих сил и средств МЧС РФ, задействованы 13 пожарных автоцистерн, написал Богомаз. Местные паблики публикуют видео пожара и пишут, что в Клинцы отправлен пожарный поезд.
Обновление: Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах — 1000 квадратных метров, горят четыре резервуара с бензином, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Власти граничащих с Украиной регионов РФ почти каждый день сообщают об обстрелах и атаках беспилотников, ответственность за которые они возлагают на украинских военных. Официально украинская сторона атаки на объекты на территории России не подтверждает.