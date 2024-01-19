Правозащитники рассказали, что в Архангельской области и Петербурге полицейские начали звонить трансперсонам и вызывать их на опросы

В Архангельской области и Санкт-Петербурге сотрудники МВД начали звонить и присылать повестки на опросы трансперсонам. Силовики требуют рассказать, как они получали справки для смены гендерного маркера. Об этом сообщает правозащитная организация «Сфера».

Правозащитники утверждают, что им известно о трех подобных случаях, которые произошли 16 января.

По данным «Сферы», в Архангельской области двое людей получили повестки на опрос в управление экономической безопасности и противодействию коррупции регионального МВД. По словам человека, сходившего на опрос, полицейский спрашивал о том, когда и где была получена справка, сколько она стоила, кто советовал ее получить и кто присутствовал на комиссии, а также ходил ли он на ЛГБТ+ вечеринки. Он ответил, что не помнит, поэтому ему выписали еще одну повестку на опрос, сказав: «Будем вызывать, пока не вспомнишь».

Сходивший на опрос прислал полицейским справку, после чего ему позвонили и спрашивали, как получилось, что он получил справку за один день в Москве. По словам молодого человека, его предупредили, что если справка окажется недействительной, то его обяжут пройти детранзишн (обратный переход).

Руководительница службы юридической помощи «Сферы» Катя Диковская считает, что такие действия со стороны полиции могут быть связаны с проверкой учреждений, выдававших медицинские заключения, а также с проверкой обоснованности выдачи таких справок.

В конце июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает менять гендерный маркер в паспорте (графа «Пол»), проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, а людям, изменившим гендерный маркер, запретили усыновлять детей. Закон также позволяет аннулировать браки, если в паре один из партнеров сменил гендерный маркер.

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