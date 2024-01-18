Войска РФ атаковали Украину дронами. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что сбиты 22 из 33 российских беспилотников
Источник: Командование Воздушных сил ВСУ
Российские войска в ночь на 18 января вновь атаковали территорию Украины беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 33 дрона типа «Шахед-136/131».
Беспилотники, сообщили украинские военные, были запущены с территории Краснодарского края и Курской области.
22 БПЛА удалось сбить, говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ, а еще несколько дронов «не достигли своих целей».
Силы ПВО работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях, заявило командование Воздушных сил ВСУ, не став раскрывать подробности.