Войска РФ атаковали Украину дронами. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что сбиты 22 из 33 российских беспилотников

Российские войска в ночь на 18 января вновь атаковали территорию Украины беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 33 дрона типа «Шахед-136/131».

Беспилотники, сообщили украинские военные, были запущены с территории Краснодарского края и Курской области.

22 БПЛА удалось сбить, говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ, а еще несколько дронов «не достигли своих целей».

Силы ПВО работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях, заявило командование Воздушных сил ВСУ, не став раскрывать подробности.

Хроника войны. 18 января

Война Шестьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 18 января

Война Шестьсот девяносто третий день. Онлайн «Медузы»