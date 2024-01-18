Умер основатель Европейского университета в Петербурге Борис Фирсов

Основатель Европейского университета в Петербурге, социолог Борис Фирсов умер в возрасте 94 лет, сообщил политолог Владимир Гельман.

Alexei Kouprianov / Wikimedia Commons

Борис Фирсов основал Европейский университет в 1994 году и стал его первым ректором. Он руководил вузом до 2003 года, после чего стал почетным ректором.

Фирсов — автор более 200 научных работ по теории и методологии современной социологии, истории советской социологии и вопросам изучения общественного сознания.

Европейский университет после создания получал денежные гранты от американских и европейских некоммерческих организаций. В 2016 году университет на один год лишили лицензии на образовательную деятельность после того, как прокуратура и Рособрнадзор провели проверку в вузе. В следующие годы университет неоднократно проверяли, в том числе сотрудники Рособрнадзора.

Читайте также

Почему атака на Европейский университет в Петербурге — катастрофа для российской науки и образования

Читайте также

Почему атака на Европейский университет в Петербурге — катастрофа для российской науки и образования