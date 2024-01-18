Пропагандист RT выдумал фейк, чтобы дискредитировать «Дождь». В разговоре с журналистами он представился жителем Липецка, замерзающим без отопления

Корреспондент RT Константин Придыбайло дал фейковый комментарий «Дождю», чтобы дискредитировать телеканал. Он представился жителем Липецка, в доме которого отключили отопление из-за аварии. Этот комментарий вышел в эфир «Дождя», о чем вечером 17 января сообщил телеграм-канал «Минправды».

«СМИ-иноагент „Дождь“ в очередной раз продемонстрировало уровень своего „профессионализма“, выдав в эфир непроверенную информацию, оказавшуюся розыгрышем пользователя соцсети X», — говорится в публикации.

Канал также опубликовал фрагмент эфира, в котором Придыбайло рассказывает «Дождю» о том, что в его доме отключили отопление, из-за чего ему якобы пришлось греться у мангала вместе с соседом. «Что оставалось делать? Мы просто открыли окно в коридоре, он вынес свой мангал, мы начали просто греться у мангала, а как иначе? На улице холодно, костер просто не разведешь», — заявил телеканалу Придыбайло.

Сам пропагандист прокомментировал свое появление в эфире «Дождя» так: «@tvrain выдал мой, на коленке сделанный, фейк и не поморщился. Экстремисты искали жителя Липецка, кто рассказал бы про дома без тепла. Я решил телепортироваться туда. Написал в их бота, что там типа грелся с соседом у мангала в многоэтажке. Они это показали».

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко признал, что телеканал выпустил в эфир непроверенную информацию. «Что ж, это досадная история и досадная ошибка, которую мы обсудим в редакции — с тем, чтобы подобное не повторялось», — написал Дзядко.

Также он обратил внимание на то, каким способом пропагандист решил дискредитировать «Дождь»: «Придыбайло не придумал ничего лучше, как повеселиться на теме замерзающих в ряде российских регионов людей — замерзающих из-за того, что деньги были направлены не на ремонт коммуникаций, а на его, Придыбайло, зарплату. Что может быть веселее, чем придумать фейк про замерзающих в Лицепке людей, верно?».

Авария в Липецке, из-за которой больше 300 домов остались без отопления, произошла в ночь на 13 января. Мэр города Евгения Уваркина тогда сообщила, что ответственные органы зафиксировали три прорыва на теплосетях. По состоянию на утро 15 января, отопление было восстановлено в большинстве домов. Поздно вечером Уваркина сообщила, что без отопления остается один дом.

С началом холодов в России регулярно происходят коммунальные аварии, оставляющие жителей без тепла, воды и света. Отключения происходили, например, в Воронеже, Рязани, Тюмени, а также Ярославской и Ленинградской областях. В начале января в подмосковном Подольске в результате прорыва теплотрассы без отопления и горячей воды остались больше 170 многоквартирных домов и больница.

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