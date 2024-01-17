В 2023 году в России выросла заболеваемость коклюшем. Врачи связали это с неконтролируемым потоком мигрантов и активностью людей, отказавшихся от вакцинации

С января по октябрь 2023 года в России зафиксировано 27,8 тысячи случаев заболевания коклюшем. Об этом говорится в статистическом сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России», пишет «Коммерсант». Газета отмечает, что это абсолютный рекорд последних лет.

За весь 2022 год в России выявили 3,1 тысячи случаев коклюша, в 2021 году — 1,1 тысячи. За шесть лет максимальные показатели отмечены в 2019 году — тогда было зафиксировано 14,4 тысячи случаев. В начале декабря Роспотребнадзор сообщал, что по итогам девяти месяцев 2023 года показатель заболеваемости составил 11,5 на 100 тысяч населения.

Согласно опросу сервиса «Справочник врача», проведенному в декабре прошлого года, 24,5% медиков оценили обстановку с коклюшем в своем регионе как напряженную, 29,9% — как умеренную, 2,3% — как критическую, 24,5% — как спокойную. 40% респондентов заявили, что среди их пациентов нет заболевших коклюшем, 25,8% сказали, что болеют в их окружении в основном дети, 6% — в основном взрослые, 15,4% заявили, что болеют и взрослые и дети.

По мнению врачей, участвующих в опросе, рост заболеваемости коклюшем связан с неконтролируемыми миграционными потоками и «мощной пропагандой среди населения от антипрививочников». Такие варианты ответа выбрали 30,2% и 34,5% респондентов соответственно. Еще один популярный вариант ответ — недостаточная осведомленность населения о важности вакцинации, его выбрали 8% участников опроса.

В Роспотребнадзоре заявили, что во время пандемии ковида введенные ограничения «служили сдерживающим фактором активности эпидемического процесса по ряду инфекций, в том числе коклюшу», поэтому «выявление коклюша регистрировалось в пределах нескольких десятков случаев».

Как не заболеть

Для тех, кто вынужден уехать в другую страну, различные инфекции особенно опасны. Как себя защитить? Инструкция «Медузы»

Как не заболеть

Для тех, кто вынужден уехать в другую страну, различные инфекции особенно опасны. Как себя защитить? Инструкция «Медузы»

Роспотребнадзор часто объясняет увеличение случаев инфекционных заболеваний «миграционными потоками». Уменьшением доли привитых тоже нередко объясняют вспышки инфекций, от которых есть вакцины.

Коклюш — бактериальная инфекция, которая сопровождается сильным и приступообразным кашлем (приступы могут длиться несколько минут и быть достаточно изматывающими). Коклюш особенно опасен для детей младше шести месяцев. У детей младше трех месяцев смерть наступает в 1–3% случаев.

В России от коклюша бесплатно прививают в детском возрасте, затем нужна однократная вакцинация (ее уже необходимо делать за свой счет) или ревакцинация каждые 10 лет — рекомендации разнятся. Кроме того, врачи советуют беременным прививаться в третьем триместре, чтобы младенец в первые месяцы жизни был защищен материнскими антителами.

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