В 2023 году в России выросла заболеваемость коклюшем. Врачи связали это с неконтролируемым потоком мигрантов и активностью людей, отказавшихся от вакцинации
С января по октябрь 2023 года в России зафиксировано 27,8 тысячи случаев заболевания коклюшем. Об этом говорится в статистическом сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России», пишет «Коммерсант». Газета отмечает, что это абсолютный рекорд последних лет.
За весь 2022 год в России выявили 3,1 тысячи случаев коклюша, в 2021 году — 1,1 тысячи. За шесть лет максимальные показатели отмечены в 2019 году — тогда было зафиксировано 14,4 тысячи случаев. В начале декабря Роспотребнадзор сообщал, что по итогам девяти месяцев 2023 года показатель заболеваемости составил 11,5 на 100 тысяч населения.
Согласно опросу сервиса «Справочник врача», проведенному в декабре прошлого года, 24,5% медиков оценили обстановку с коклюшем в своем регионе как напряженную, 29,9% — как умеренную, 2,3% — как критическую, 24,5% — как спокойную. 40% респондентов заявили, что среди их пациентов нет заболевших коклюшем, 25,8% сказали, что болеют в их окружении в основном дети, 6% — в основном взрослые, 15,4% заявили, что болеют и взрослые и дети.
По мнению врачей, участвующих в опросе, рост заболеваемости коклюшем связан с неконтролируемыми миграционными потоками и «мощной пропагандой среди населения от антипрививочников». Такие варианты ответа выбрали 30,2% и 34,5% респондентов соответственно. Еще один популярный вариант ответ — недостаточная осведомленность населения о важности вакцинации, его выбрали 8% участников опроса.
В Роспотребнадзоре заявили, что во время пандемии ковида введенные ограничения «служили сдерживающим фактором активности эпидемического процесса по ряду инфекций, в том числе коклюшу», поэтому «выявление коклюша регистрировалось в пределах нескольких десятков случаев».
Роспотребнадзор часто объясняет увеличение случаев инфекционных заболеваний «миграционными потоками». Уменьшением доли привитых тоже нередко объясняют вспышки инфекций, от которых есть вакцины.
Коклюш — бактериальная инфекция, которая сопровождается сильным и приступообразным кашлем (приступы могут длиться несколько минут и быть достаточно изматывающими). Коклюш особенно опасен для детей младше шести месяцев. У детей младше трех месяцев смерть наступает в 1–3% случаев.
В России от коклюша бесплатно прививают в детском возрасте, затем нужна однократная вакцинация во взрослом (ее уже необходимо делать за свой счет) или ревакцинация каждые 10 лет — рекомендации разнятся. Кроме того, врачи советуют беременным прививаться в третьем триместре, чтобы младенец в первые месяцы жизни был защищен материнскими антителами.