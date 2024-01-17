Муж Дарьи Треповой потребовал от журналиста Романа Попкова сознаться в организации убийства «военкора» Владлена Татарского

Муж Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве «военкора» Владлена Татарского, потребовал от журналиста признать свою вину в вербовке его жены и организации преступления. Свое обращение к журналисту Дмитрий Рылов опубликовал в соцсети Х.

«Я уверен, что именно вы приложили руку к тому, чтобы Даша пошла на жертву, которую она даже не осознавала. Я знаю, что Даша выполняла некое „тестовое задание“, полученное от вас, и теперь уже очевидно, что никакого тестового задания не планировалось, — пишет Рылов. — Из человека, искренне хотевшего помочь раненным, больным, из человека, который всегда был за правду, из человека, которым всю жизнь движет огромная сила помощи ближнему, который неспособен причинить кому-то вред, из этого человека вы (или приближенные люди) сделали ходячую бомбу, которая должна была умереть, но чудесным образом выжила».

Очевидно, что вам было бы выгоднее, если бы Даша погибла на месте вместе с Татарским — вы и не собирались помогать ей после того, что случилось и о чем она никак не могла знать. Так проще продвигать миру идею героини-великомученицы. Прекратите использовать Дашу и ее честное имя. Даше безумно стыдно за то, что она оказалась обманута и втянута в такое страшное деяние.

Вы очень любите ее героизировать, хоть сами совсем не герой, а лишь манипулятор без уважения к человеческой жизни. Но у вас есть возможность поступить хотя бы раз в жизни по-мужски. Я прошу вас рассказать, как все происходило. Расскажите, что вы или связанные с вами люди убедили Дашу отнести статуэтку Татарскому, не зная о ее содержимом. Покажите скриншоты вашей переписки. Возьмите это на себя. Продвигайте свои взгляды, меня это не волнует; но жизненно необходимо сказать, что Даша действительно ничего не знала и была использована — ведь это правда, а именно правду защищаю и я, и хочется надеяться, что будете и вы.

Дарью Трепову задержали 3 апреля 2023 года — на следующий день после взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Трепова принесла на «творческий вечер» Татарского и вручила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Следствие обвинило Трепову по статьям о совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Своей вины она не признала. Роману Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве терактом. Он утверждает, что общался с Треповой только по вопросам журналистики.

В ходе процесса во 2-м Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге Дарья Трепова дала показания о том, как познакомилась с Романом Попковым, а затем выполняла его поручения, в том числе знакомилась с Татарским и отвозила статуэтку на его «творческий вечер». По словам Треповой, она думала, что в статуэтке прослушка, а не взрывчатка.

Вот показания Дарьи Треповой в суде

«Я очень испугалась и спросила: „Это же не так, как с Дарьей Дугиной?“» Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве «военкора» Владлена Татарского, дала показания в суде

Вот показания Дарьи Треповой в суде

«Я очень испугалась и спросила: „Это же не так, как с Дарьей Дугиной?“» Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве «военкора» Владлена Татарского, дала показания в суде