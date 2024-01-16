В Кыргызстане милиция пришла с обысками к журналистам независимых СМИ. Несколько человек увезли на допрос по делу о призывах к массовым беспорядкам

Милиция Кыргызстана утром 16 января пришла с обысками к бывшим и действующим сотрудникам независимых медиапроектов «Айт Айт Десе» и Temirov Live, сообщает местное издание «Клооп».

Как минимум 10 человек после обысков увезли на допрос, рассказал журналист-расследователь Болот Темиров.

Обыск также прошел в офисе Temirov Live, из редакции вывезли технику и документы. Агентство 24.kg отмечает, что обыск в офисе Temirov Live и доме директора проектов Махабат Тажибек-кызы проводился без адвокатов.

Обыск также прошел в доме журналиста издания «ПолитКлиника» Тыныстана Асыпбекова. В интервью «Радио Азаттык» он сообщил, что обыски и допросы связаны с уголовным делом о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 278 УК Кыргызстана). Журналист-расследователь Сайпидин Султаналиев рассказал, что его вызвали на допрос по этому же делу в качестве свидетеля.

В МВД Кыргызстана сообщили, что обыски и допросы проходят в рамках уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам, которые, как утверждается, были обнаружены на сайтах «Айт Айт Десе» и Temirov Live. Какие публикации стали поводом для дела, не уточняется.

15 января сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана пришли с обыском в редакцию 24.kg в Бишкеке. Следователи изъяли редакционные компьютеры и личные телефоны сотрудников, а также опечатали помещение редакции.

После обыска генерального директора 24.kg Асель Оторбаева и шеф-редакторов агентства Антона Лымаря и Махинур Ниязову увезли на допрос. Позже они сообщили, что проходят свидетелями по уголовному делу о пропаганде войны (статья 407 УК Кыргызстана). Представители СМИ и медиаорганизаций страны осудили обыски в редакции 24.kg.