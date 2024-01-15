Хуситы заявили, что будут атаковать американские суда — наряду с израильскими
Хуситы будут атаковать американские суда наряду с израильскими у побережья Йемена. Об этом заявил представитель движения Насреддин Амер.
«Кораблю необязательно быть израильским, чтобы мы атаковали его. Ему достаточно быть американским», — сказал Амер.
Представитель хуситов также заявил, что отныне группировка считает «законными целями» все военные корабли США и Великобритании — из-за массированных ударов, нанесенных по Йемену в ночь на 12 января.
Днем 15 января также стало известно, что атаке баллистической ракетой подвергся сухогруз «Гибралтар Игл», принадлежащий компании из США и шедший под флагом Маршалловых островов. В результате атаки на борту возник пожар, который был потушен; никто из экипажа не пострадал.
Хуситы в середине ноября заявили, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем. Свои действия боевики назвали ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». При этом нападениям подверглись не только военные корабли, но и торговые суда из разных стран.