СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за пожара на складе Wildberries в Петербурге. Его тушили 30 часов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на складе компании Wildberries в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщается в телеграм-канале ведомства, дело расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК).

Следствие полагает, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности «неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции», в результате чего здание склада обрушилось, а хранившиеся в нем товары были уничтожены.

По данным МЧС, открытое горение на складе Wildberries уже потушили. На это потребовалось больше 30 часов. Сейчас на месте пожара «проводится проливка и разборка конструкций».

Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга начался утром 13 января. Площадь возгорания составила не менее 70 тысяч квадратных метров, на площади 40 тысяч квадратных метров обрушилась крыша склада.

Ранее ТАСС сообщал, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Власти Санкт-Петербурга заявили, что сгоревший склад работал незаконно.

В результате пожара, по данным телеграм-канала «112», пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу. Официально власти о пострадавших не сообщали.

Meduza