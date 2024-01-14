Губернатор Петербурга заявил, что российские военные видели в Украине «гендерно-нейтральные туалеты», поэтому «хорошо понимают, за что мы воюем»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утверждает, что российские военнослужащие, воюющие в Украине, видели в местных школах «гендерно-нейтральные туалеты». Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале, рассказывая о посещении в госпитале раненых участников российского вторжения в Украину.

«Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал Беглов.

По словам губернатора, он «оттаял душой», общаясь с военными, которые «понимают его с полуслова». Он также пообещал организовать встречу раненых с паралимпийскими спортсменами, чтобы «бойцы при желании могли обсудить с ними старт спортивной карьеры».

Александр Беглов — не первый из российских чиновников, кто жалуется на гендерно-нейтральные туалеты. В декабре 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказывал, что столкнулся с такими туалетами в Швеции на саммите Совета глав МИД ОБСЕ. «Я спросил, где туалетная комната. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: „А это для дам или для джентльменов?“ Мне сказали: „У нас все общее“. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», — говорил министр.

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