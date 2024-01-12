Военного фельдшера из Москвы решили отправить на войну после того, как он пожаловался на избиение начальником

Военного фельдшера Романа Эсенова, который пожаловался на избиение начальником, увезли из войсковой части в подмосковном поселке Мосрентген. Правозащитник и родственники Эсенова считают, что его решили отправить на передовую, чтобы затруднить ход следствия по его заявлению, сообщает «Новая газета Европа».

Как рассказали изданию правозащитница Елена Попова из «Движения сознательных отказчиков» и родственница Эсенова, пожелавшая остаться анонимной, в сентябре 2023 года фельдшер попал в госпиталь после того, как его «жестко избил» начальник медицинской роты, вернувшийся с войны в Украине.

По факту произошедшего Эсенов подал заявление. По словам правозащитницы, он обратился в военный следственный отдел СК России, по данным родственницы, — в военную прокуратуру. При этом уже в январе Эсенову в устной форме сообщили, что в часть пришло распоряжение о его отправке в зону боевых действий. По данным Поповой, это произошло 10 января.

Как пояснили источники издания, Эсенов служит фельдшером по контракту, однако в военном билете у него указана категория годности «В» — это означает, что он годен только к нестроевой службе, утверждают собеседники «Новой газеты Европа».

В итоге Эсенов потребовал предоставить ему письменное распоряжение о направлении в зону боевых действий, чтобы обжаловать приказ в гарнизонном суде. Однако уже 12 января фельдшера увезли из части в неизвестном направлении. По словам отца Эсенова, перед отправкой сын успел сообщить ему, что у него отбирают телефон и собираются насильно вывезти на фронт.

«Новая газета Европа» уточняет, что Эсенову выдали командировочное удостоверение (есть в распоряжении редакции), в котором говорится, что с 12 января его отправляют в полевую роту для «выполнения задач специальной военной операции».

По данным «Движения сознательных отказчиков», близкие Эсенова намерены подать жалобу по поводу принудительной отправки фельдшера в зону боевых действий.

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