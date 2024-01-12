В Госдуму внесли законопроект, разрешающий иностранцам с судимостью заключать контракты с Минобороны РФ

Тульский областной парламент внес в Госдуму законопроект, разрешающий иностранцам с судимостью служить по контракту в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на портале обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Авторы законопроекта напомнили, что в июне 2023 года власти разрешили заключать контракты на прохождение службы в ВС РФ россиянам с судимостью, а также совершившим преступления небольшой или средней тяжести.

«Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия», — говорится в пояснительной записке.

Документ также предлагает освободить от ответственности людей, совершивших преступление небольшой или средней тяжести до 1 марта, если они подпишут контракт с Минобороны. Эта опция касается не только иностранцев, но и граждан России.

По мнению авторов, предлагаемые изменения расширят возможности комплектования ВС РФ и будут способствовать «достижению целей ».

В начале января 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий порядок приема в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в армии или в «воинских формированиях». Теперь российское гражданство могут получить иностранцы, заключившие контракт на срок не менее года в период проведения «специальной военной операции».

С лета 2023 года в российских регионах проходят рейды в поисках иностранцев, получивших гражданство, но не вставших на учет в военкомат. В августе такой рейд прошел в Санкт-Петербурге, в ноябре — в Воронеже, а в октябре полиция задержала прихожан мечети в Котельниках в Москве. В декабре телеграм-канал Baza писал, что в результате рейдов в октябре и ноябре более 350 человек, недавно получивших российские паспорта, были отправлены в армию.

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