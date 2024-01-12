Дочь Льва Рубинштейна и его врач опровергли сообщения о смерти поэта

Дочь Льва Рубинштейна и его лечащий врач опровергли сообщения журналистов о смерти поэта, пишут «Дождь» и «Известия». Ранее о смерти Рубинштейна сообщили журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним.

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — сказала дочь поэта в комментарии «Известиям».

В свою очередь телеканал «Дождь» пишет, что лечащий врач Рубинштейна в НИИ имени Н.В. Склифосовского также опроверг информацию о смерти поэта.

Льву Рубинштейну 76 лет. Он — один из основателей московского концептуализма. В 2012 году поэт получил премию «НОС» за книгу «Знаки внимания».

8 января 2023 года Рубинштейна сбил автомобиль в Москве. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Мария Слоним сообщала, что после операции поэта погрузили в лечебный сон.