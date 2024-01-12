Суд в Москве оштрафовал телекомпанию на миллион рублей из-за клипа «Город» группы «Танцы Минус». Поцелуй девушек в видео сочли «ЛГБТ-пропагандой»

Таганский суд Москвы оштрафовал на миллион рублей телекомпанию по протоколу об «ЛГБТ-пропаганде» из-за клипа «Город» группы «Танцы Минус».

О том, что компании назначили штраф, признав ее виновной по части 2 статьи 6.21.2 КоАП, «Медиазона» сообщала еще в середине декабря. Теперь на сайте суда опубликовали постановление с деталями дела, внимание на которое обратила «Верстка».

Согласно материалам дела, поводом для протокола стал 10-секундный фрагмент клипа, где две девушки целуются на улицах Петербурга. Претензии к «Ред Медиа» возникли потому, что клип группы «Танцы Минус» показали на телеканале «Ля-минор ТВ» с пометкой «12+».

Протокол на компанию составили сотрудники подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра ( ). Это же ведомство составило экспресс-заключение на клип.

В постановлении суда говорится, что при анализе клипа в ГРЧЦ учитывали некую «классификацию поцелуев». Она, как утверждается, подразделяет поцелуи на «социальные и чувственные», отличающиеся «в зависимости от видов чувств, которые стоят за знаками-поцелуями (поцелуи ласки, поцелуи нежности, поцелуи уважения и поцелуи любви)». Как отмечает «Медиазона», эту классификацию использовали в нескольких других похожих протоколах о «ЛГБТ-пропаганде».

Представитель «Ред Медиа» вину компании отрицал. Он заявил, что клип «пропагандирует любовь к России и ее городам — Санкт-Петербургу и Москве». Героини видео, по его словам, «олицетворяют красоту и заманчивость большого города, радуются белым ночам, хорошей погоде и главному герою клипа».

Танцы минус — Город StarPro

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и среди взрослых. После этого из сериалов начали вырезать сцены с упоминанием ЛГБТ, а суды стали штрафовать онлайн-кинотеатры за «пропаганду» однополых отношений в размещенных на платформах фильмах.

30 ноября 2023 года Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил «международное общественное движение ЛГБТ».