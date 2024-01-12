МВД объявило в розыск томского журналиста Андрея Серафимова, призывавшего россиян не ходить в военкоматы

МВД объявило в розыск журналиста из Томска Андрея Серафимова. Об этом свидетельствует карточка в базе данных ведомства, внимание на которую обратила «Верстка».

По какой статье разыскивается Серафимов, в карточке не уточняется.

В декабре 2023 года Серафимов рассказывал «Новой газете Европа», что против него возбудили дело по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (пункт «в» части 2 статьи 280.4). Что стало поводом для дела, неизвестно. Сам журналист предполагал, что дело возбудили из-за его призывов не брать повесток и не ходить в военкоматы, которые он публиковал в своих соцсетях.

По словам Серафимова, сотрудники правоохранительных органов дважды приходили к его родственникам (один раз с допросом), и в вуз, в котором он учился. После начала полномасштабной войны в Украине Серафимов уехал из России и сейчас находится за границей.

Андрей Серафимов возглавлял аппарат регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) в Томской области и был сотрудником Центрального штаба МГЕР в 2018–2019 годах.

С 2019 года в качестве независимого журналиста Серафимов сотрудничал с «Медузой» и «Новой газетой Европа», а также вел телеграм-канал «Улица Бархатная», в котором писал о томских новостях, призывал не брать повестки и высказывался против войны в Украине.