«Медиазона» и «Би-би-си»: после того как Госдума разрешила подписывать контракты с Минобороны сразу после школы, на войне погибли 53 контрактника в возрасте 18-19 лет

За последние месяцы на войне погибли как минимум пять россиян 2005 года рождения. Такие данные приводят «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си», которые собирают информацию о погибших в Украине российских военных по открытым источникам.

В апреле 2023 года, напоминают издания, Госдума одобрила поправки в законодательство, разрешающие подписание контрактов с Минобороны с 18 лет, сразу после окончания школы. До этого до заключения контракта нужно было либо окончить техникум, либо несколько месяцев прослужить по призыву.

Помимо пяти погибших 2005 года рождения, после принятия этого закона погибли еще 48 россиян, родившиеся в 2004 году.

В общей сложности по состоянию на 12 января «Би-би-си» и «Медиазоне» на основе открытых данных удалось поименно установить имена 41 731 погибших военных. Моложе 20 лет были более 1100 из них.

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