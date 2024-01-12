Бывшего заключенного, воевавшего в Украине, вновь осудили по делу об убийстве. Участие в боевых действиях суд счел смягчающим обстоятельством
Приморский суд приговорил местного жителя Максима Волкового, участвовавшего в войне в Украине, к семи годам колонии по делу об убийстве (часть 1 статьи 105 УК). На соответствующее постановление суда обратила внимание «Медиазона».
Издание News.vl пишет, что обвиняемый воевал в Украине в составе ЧВК Вагнера. По версии следствия, после возвращения с фронта Волковой выпивал в доме своего приятеля, где у него возник конфликт с одним из знакомых. Подсудимый избил и ударил его стульями, ножом и битой, после чего пострадавший умер от потери крови.
В решении суда сказано, что Волковой не был ранее судим, однако «Медиазона» обнаружила на сайте суда приговор, который вынесли Максиму Константиновичу Волковому в марте 2022 года по статье об убийстве. Тогда его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
При вынесении нового приговора суд не учитывал судимость Волкового как отягчающее обстоятельство. При этом судья счел смягчающим обстоятельством участие в боевых действиях на территории Украины и полученные государственные награды.
Суд решил, что инициатором конфликта стал пострадавший. «В ходе судебного заседания было установлено, что потерпевший К.А.И. был инициатором возникшей ссоры, своими высказываниями про военную операцию на Украине, сильно задел чувства В.М.К., который проходил службу в данной военной операции, с которой вернулся буквально накануне совершенного преступления», — сказано в постановлении.