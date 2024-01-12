Бывшего заключенного, воевавшего в Украине, вновь осудили по делу об убийстве. Участие в боевых действиях суд счел смягчающим обстоятельством

Приморский суд приговорил местного жителя Максима Волкового, участвовавшего в войне в Украине, к семи годам колонии по делу об убийстве (часть 1 статьи 105 УК). На соответствующее постановление суда обратила внимание «Медиазона».

Издание News.vl пишет, что обвиняемый воевал в Украине в составе ЧВК Вагнера. По версии следствия, после возвращения с фронта Волковой выпивал в доме своего приятеля, где у него возник конфликт с одним из знакомых. Подсудимый избил и ударил его стульями, ножом и битой, после чего пострадавший умер от потери крови.

В решении суда сказано, что Волковой не был ранее судим, однако «Медиазона» обнаружила на сайте суда приговор, который вынесли Максиму Константиновичу Волковому в марте 2022 года по статье об убийстве. Тогда его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

При вынесении нового приговора суд не учитывал судимость Волкового как отягчающее обстоятельство. При этом судья счел смягчающим обстоятельством участие в боевых действиях на территории Украины и полученные государственные награды.

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